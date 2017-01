Heilpflanzen & Nahrungsergänzung

Die traditionelle Ölsaat der Azteken ist ein Nahrungsergänzungsmittel der Zukunft und versorgt uns mit Omega-3-Fettsäuren wie in Fischöl, jedoch auf vegetarische Weise.Pilze haben eine lange erfolgreiche Tradition als Naturheilmittel. Sie werden in der medizinischen Forschung eingehend untersucht und zur Vorbeugung und Therapie eingesetzt.Der Baum aus Indien hat Blätter, die gesünder als Spinat sind und deren Eiweiß hochwertig wie in Eiern ist. Sie enthalten mehr Kalzium als Milch und obendrein viele Wirkstoffe.Die Charakterpflanze der Provence ist vorallem wegen ihres Duftes berühmt, der zum körperlichen und seelischen Wohlbefinden beiträgt. Lavendelöl wird therapeutisch bei Schlafstörungen eingesetzt.Die Echte Kamille ist ein Klassiker unter den Heilpflanzen und das Mittel der Wahl für alle Magenbeschwerden, von Reizmagen oder Sodbrennen bis Mageninfekt oder MagengeschwürDie Beeren einer Palme aus dem Amazonasbecken stecken voller Antioxidantien und eignen sich für gesundheitsfördernde nährstoffreiche Zubereitungen.Bei Bronchitis und Husten sowie Erkältungskrankheiten löst Thymian die Verschleimung der Atemwege.Der Koreanische Ginseng ist das wohl älteste und bekannteste Stärkungsmittel und Aphrodisiakum mit vielen nachgewiesenen WirkungenDie Mikroalge ist in aller Munde. Die Einschätzungen zu Nutzen und Wirkung schwanken je nach Interessenlage. Was ist wirklich dran und drin in Spirulina?Punischer Apfel, Frucht der Aphrodite, Apfel aus dem Garten Eden und eine leckere, gesunde Frucht mit erstaunlichen Wirkungen durch Polyphenole und Farbstoffe.In der Weihnachtszeit, der Zeit des schweren Essens hilft die traditionsreiche Heilpflanze die Blutfettwerte zu senken.Reishi (Ganoderma lucidum), bei uns bekannt als "glänzender Lackporling", wird weltweit als Medizinalpilz erforscht.Der einheimische Klapperschwamm (Grifola frondosa) - ist in Japan ein viel gerühmter Vitalpilz und ein Naturheilmittel.Der chinesische Raupenpilz - Wirkungen und Anwendungen des traditionellen Vitalpilzes.Präparate aus Weißdorn zur Stärkung des Herzens und gegen Kreislaufschwäche z.B. bei Hitze.Brennnesseln werden in Frühjahrskuren zur Anregung des Stoffwechsels und zur Entschlackung angewendet.Magen-Darm-Erkrankungen, die Reisekrankheit, Übelkeit und Erbrechen werden mit Ingwer behandelt.Aronia melanocarpa, die Apfelbeere enthält Anthocyane, die als starke Antioxidantien und Radikalfänger die Zellen des Körpers schützen.Das Naturprodukt aus Südamerika fördert Kraft und Ausdauer und ist für Sportler und Veganer empfehlenswert.